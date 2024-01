AMATUCCI, Piace al Catanzaro ma Aquilani lo vuole a Pisa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Continua a muoversi il mercato in casa Pisa dopo lo scambio Gliozzi-Bonfanti con il Modena. Il club toscano sta infatti cercando una sistemazione a Idrissa Touré, a lungo cercato dallo Spezia con cui la trattativa è congelata fino a dopo lo scontro diretto in programma questo fine settimana. A impensierire i liguri è il Cagliari che è disposto a lasciar partire in direzione toscana il giovane esterno offensivo Jacopo Desogus già cercato in estate dalla dirigenza nerazzurra come riporta il Corriere dello Sport.

In uscita restano sempre il difensore centrale Maxime Leverbe e il centrocampista Andrea Barberis entrambi cercati dal Brescia: il primo ha però già detto no preferendo il trasferimento in Francia, mentre il secondo potrebbe partire ed essere sostituito da un altro giovane come Lorenzo Amatucci della Fiorentina, già allenato da Aquilani proprio nella Primavera viola, che però piace anche al Catanzaro.