AMATUCCI, Dopo il Pisa adesso ci pensa il Catanzaro

Il Catanzaro sta riflettendo anche su un possibile innesto in mezzo al campo visto l’infortunio occorso ad Andrea Ghion, giocatore anch'esso di proprietà del Sassuolo, che terrà fuori il centrale per circa 40 giorni. Se però dovessero esserci intoppi nel percorso di recupero, con il classe 2000 che si curerà a Cesena, allora potrebbe esserci un affondo per un sostituto con il nome di Lorenzo Amatucci, classe 2004 della Fiorentina, in cima alla lista dei papabili.