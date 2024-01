ALVAREZ, Conoscevo già la Samp grazie a Torreira

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il neo attaccante della Sampdoria Agustin Alvarezha parlato ai canali ufficiali della Sampdoria delle sue prime sensazioni con la nuova maglia: “Ho giocato la mia prima gara vera dopo otto mesi in cui ero stato fermo per infortunio, sono felice, mi sento bene e ho avuto buone sensazioni. Adesso voglio allenarmi, trovare continuità e aiutare la squadra. L’ambiente è spettacolare, i tifosi si sono fatti sentire per tutta la gara e lo stadio mi ha ricordato di quando giocavo in Uruguay per l’atmosfera calda e meravigliosa. Mi è piaciuto tantissimo”.

Alvarez si sofferma anche del legame fra i colori blucerchiati e l’Uruguay: “Conoscevo Facundo González, Lucas Torreira e Gastón Ramírez. So che la Samp è un grande club qui in Italia ed è stato uno dei motivi per i quali sono venuto. Voglio ringraziare la società per aver avuto fiducia in me e cercherò di fare del mio meglio per dare una mano, sia come punta sia come trequartista. La Serie B è un campionato difficile, ma abbiamo le qualità per uscire tutti insieme da questa situazione”.