ALVAREZ, City pronto a estendere il contratto fino al 2028

Julian Alvarez - ex obiettivo viola nel gennaio 2022 - ha ormai da un anno un contratto con il Manchester City fino al 2027 ma in Inghilterra sono convinti che i Citizens stiano già adoperandosi per allungare l'accordo di un anno alzando anche l'ingaggio, visto la grande prima stagione in Premier League. Un premio per l'attaccante anche in virtù dell'ottimo Mondiale svolto con l'Argentina nello scorso dicembre.