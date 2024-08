ALONSO, Nuova avventura, resta in Spagna al Celta Vigo

FirenzeViola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuova esperienza in Spagna per Marcos Alonso, esterno che ha terminato quest'estate la sua esperienza con la maglia del Barcellona. L'ex terzino della Fiorentina era svincolato, ma resterà in Liga: come riportato da Fabrizio Romano, sarà il Celta Vigo la sua prossima squadra. Accordo totale tra le parti, ora serve solo il via libera della Uefa per le norme relative al Fair Play finanziario, a quel punto Alonso sbarcherà in Galizia