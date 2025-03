Allerta meteo Toscana, rinviate le partite dei dilettanti in programma fino al 17 marzo

La situazione metereologica in Toscana non è delle migliori, l’allerta meteo in codice ‘rosso’ dalle ore 12:00 sta vigendo in tutta la Regione, e durerà almeno fino a domani, tanto che già nel pomeriggio diverse attività hanno chiuso, con gli organi predisposti che hanno invitato a non uscire di casa. Sono state rinviate le partite dei campionati provinciali lungo l’intero weekend, fino a lunedì 17 marzo compreso. Così si legge sul comunicato della Delegazione Provinciale Firenze del CRT. Rinviate anche le sfide provinciali giovanili a Livorno.

“A causa degli eventi atmosferici che stanno colpendo la nostra Regione, dell’allerta meteo codice rosso emanata dalla Regione Toscana e delle ordinanze ricevute da alcune amministrazioni comunali, tutte le gare organizzate dalla Delegazione sono rinviate.

Tutte le gare del fine settimana 14 – 15 – 16 – 17 marzo sono rinviate”.

Restano per ora in programma tutte le gare di domenica 16 marzo dei Dilettanti, tranne alcune.