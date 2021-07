ALLENATORI, Da Criscito a Quagliarella, quanti nomi

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Molti i nomi noti del calcio italiano che da oggi sono ufficialmente allenatori abilitati Uefa B, avendo superato gli esami finali di due corsi 'Speciali' che hanno combinato le licenze C e D, con un programma didattico di 152 ore tenuto in parte on-line e in parte in presenza. Tra loro, informa il Settore tecnico della Figc, ci sono le azzurre Elisa Bartoli, Barbara Bonansea, Valentina Cernoia, Cristiana Girelli e Martina Rosucci. E poi ancora i colleghi Domenico Criscito, Francesco Magnanelli, Marco Parolo e Fabio Quagliarella. La qualifica Uefa B rappresenta uno dei primi step per intraprendere la carriera di allenatore e abilita a poter guidare le prime squadre maschili fino alla Serie D inclusa e le prime squadre femminili fino alla Serie C. Inoltre, è possibile allenare tutte le squadre giovanili maschili (ad eccezione delle formazioni dei campionati Primavera) e tutte le squadre giovanili femminili. (ANSA).