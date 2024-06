ALLEGRI, Licenziato per giusta causa. Pronta battaglia legale

NOTIZIE DI FV FIORENTINA, PARTENZA PER BERGAMO IN PROGRAMMA DOMANI Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, contrariamente alla consuetudine della Fiorentina, la squadra non si recherà a Bergamo nella giornata di oggi per trascorrere la notte in hotel in vista dell'ultima partita della stagione, ma lo farà solo domani... Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, contrariamente alla consuetudine della Fiorentina, la squadra non si recherà a Bergamo nella giornata di oggi per trascorrere la notte in hotel in vista dell'ultima partita della stagione, ma lo farà solo domani... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 01 giugno 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi