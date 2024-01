ALLEGRI, Kean? Parlato con lui. Ma al mercato pensa il ds

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una delle domande poste a Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce è stata su Moise Kean e sul suo futuro. Questa la risposta dell'allenatore della Juventus: “Ho parlato con lui per sapere come sta, domani ricomincia a correre. Al mercato ci pensa il direttore”.

Come noto, dopo essere stato cercato in Italia anche dalla Fiorentina, l'attaccante ha raggiunto un accordo con l'Atletico Madrid per la seconda parte di stagione. Il club spagnolo ha definito l'intesa con la Juventus sulla base di un prestito secco oneroso fino a giugno. Il via libera arriverà solo dopo un'uscita. Il club biancorosso ha messo sul mercato tre calciatori: Saul, Soyuncu e Correa. Il primo che andrà via lascerà il posto a Kean.