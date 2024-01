ALLEGRI, Kean? Contento di lui. Non parlo di mercato

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Frosinone in Coppa Italia, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha risposto anche a una domanda sulla possibilità che Moise Kean possa andare via in prestito, viste le tante voci di mercato che si sono scatenate intorno al nome dell'attaccante: "Di mercato non parlo, ci pensano i direttori. Non sono assolutamente io che posso dire la destinazione migliore per Kean, sono contento di quanto ha fatto qui finora”.

Nel rispondere poi a una domanda sulle condizioni di Vlahovic, lo stesso Allegri ha poi escluso che Kean possa partire dal primo minuto: "Smaltita la febbre, Dusan è recuperato. Domani decido su Milik-Vlahovic, Vlahovic-Milik, Yildiz-Vlahovic".