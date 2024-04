ALLEGRI, Fiorentina ok e spregiudicata. Vlahovic...

FirenzeViola.it

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha presentato, in conferenza stampa, la sfida di domani (Allianz Stadium, ore 20.45) con la Fiorentina. Ecco alcuni stralci delle sue risposte (come riportate da Tuttomercatoweb):

"Le vittorie aiutano, perché danno fiducia e ti fanno vedere le cose in modo diverso. La squadra si è sempre allenata bene. Il risultato positivo ti fa vedere le cose in un modo, quello negativo in maniera diversa. Domani però dobbiamo buttarci nel campionato, sistemare e consolidare la nostra posizione e conquistare l'obiettivo"

Domani può essere la partita di Yildiz? "Non è questione di Yildiz, perché affrontiamo una squadra che ha fatto molto bene contro l'Atalanta. Dobbiamo fare una partita giusta perché abbiamo bisogno di fare risultato. La Fiorentina gioca in maniera spregiudicata, è sempre pericolosa e contro di loro sono state partite combattute: dobbiamo fare una partita giusta".

Va bene qualsiasi posto Champions? "Siamo partita quest'anno con l'obiettivo della società di entrare in Champions. Ora ci siamo, ma abbiamo bruciato tanti punti e ci saranno tante difficoltà e tanti scontri diretti. Dobbiamo arrivarci in qualsiasi modo".

Su Vlahovic? "Sono giocatori che hanno bisogno di mettere dentro della partita alla Juventus e delle partite internazionali. In questo momento Vlahovic, Chiesa, Kean e Yildiz stanno molto bene. Non ho detto niente a Vlahovic sono giocatori che crescono giocando".

È soddisfatto di questi tre anni alla Juventus? "Sul lavoro non devo dire io se sono bravo o no. Cerco di fare il meglio possibile mettendo tutto quello che ho dentro".

La Juventus vale di più rispetto ad inizio campionato? "Assolutamente. Sono giocatori bravi che più giocano e più migliorano. Per questo è fondamentale qualificarsi in Champions perché darebbe una mano a far crescere ancora di più i giocatori".

Milik unica assenza? "Milik è l'unico assenza. Lo rivedremo tra 15/20 giorni".

Confermerà la formazione che abbiamo visto in Coppa? "Non ho ancora deciso. Domani mattina se sono tutti sani deciderò. La squadra sta molto bene. La scorsa sera abbiamo vinto quasi tutti i contrasti e non è un dato da poco".