ALLEGRI, Fiorentina forte. Oggi possiamo far bene

Ai microfoni di DAZN, è intervenuto l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Queste le sue parole: "Oggi la squadra può far bene, contro una squadra forte come la Fiorentina. Dobbiamo fare un passo alla volta, per risalire la china e riprendere il cammino in casa".

Tridente?

"Ci sono pochi centrocampisti e i giocatori davanti stanno bene: tutto dipende dalla disponibilità e serve equilibrio per tutta la partita. Mi aspetto una Fiorentina aggressiva: servirà una partita importante, per muovere la classifica e per prepararci bene per l'Europa League".