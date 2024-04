ALLEGRI, Dovevamo andare 2-0. Normale la Viola sia uscita

FirenzeViola.it

Al termine di Juventus-Fiorentina, ad analizzare la vittoria dei bianconeri è stato il loro tecnico Massimiliano Allegri, ai microfoni di Dazn: “Lavoriamo tutti i giorni per migliorare, era tanto che non vincevamo e con la Fiorentina non era facile. Il primo tempo non abbiamo rischiato nulla e ci hanno tolto due gol per fuorigioco. Poi è vero abbiamo rischiato sul finale ma stiamo facendo un buon campionato, ai ragazzi non posso dire nulla. I tre punti oggi erano importanti, non abbiamo subito gol e ora bisogna continuare”.

Prosegue: “Nel calcio ci sono due squadre in campo. Anche noi vorremmo tenere la palla sempre e tirare in porta 30 volte, ma sarebbe molto fantasioso. Neanche nei sogni... noi abbiamo rispetto dell’avversario, durare 90 minuti senza concedere un tiro in porta alla Fiorentina è dura. Lavoriamo per migliorare, a volte ci riusciamo e altre no. Ma ripeto, ai ragazzi non rimprovero assolutamente niente”.

Sui viola: “Cerchiamo di giocare nell’area avversaria per 90 minuti, ma ci sono anche loro in campo. I ragazzi hanno interpretato bene la partita, lavoriamo per una pressione molto alta e schiacciare l’avversario nella sua area”.

Quanti punti vale l’allenatore in una stagione intera?

“Non lo so. Credo però che abbiamo 62 punti perché ce li meritiamo. La Juventus sta facendo un percorso con tanti giovani che giocano, e che potevano gestire la palla meglio anche oggi, ma non sono 30enni. Ma sono cose basilari, non lo dovrei nemmeno ricordare. Abbiamo passato il contraccolpo di quando ci siamo allontanati dall’Inter, nelle ultime due partite ci sono state due belle vittorie, dobbiamo conquistare l’obiettivo”.

A livello difensivo l’aveva preparata così aggressiva?

“Nel primo tempo abbiamo corso molto, dovevamo andare sul 2-0 e poi è normale che la Fiorentina sia uscita. Potevamo far meglio in 3-4 ripartenze”.