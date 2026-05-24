Alle 18 c'è Napoli-Udinese: ecco le formazioni ufficiali del match
Alle 18 anche Napoli e Udinese scenderanno in campo per l'ultima partita della stagione, con i campani già sicuri della Champions. Ecco le formazioni scelte dai due allenatori, con vari forfait dell'ultima ora tra gli azzurri tra cui Buongiorno e Spinazzola per un problema al ginocchio.
Napoli Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Elmas, Santos A.; Hojlund. A disposizione: Contini, Milinkovic Savic, Juan Jesus, Gilmour, De Bruyne, Giovane, Vergara, Mazzocchi, Beukema, Anguissa. Allenatore: Conte
Udinese: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Karlstrom, Piotrowski, Zemura; Miller, Atta; Davis. A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Buksa, Mlacic, Camara. Allenatore: Runjaic
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