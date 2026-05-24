Alle 15 Parma-Sassuolo, con l'incognita futuro tecnico: le formazioni
Alle 15 allo stadio "Tardini" andrà in scena il derby dell'Emilia tra Parma e Sassuolo. Una gara che non ha nulla da dire in termini di classifica, con la salvezza conquistata con molto anticipo da parte di entrambe le squadre. La curiosità sta nel fatto che per i due allenatori potrebbe essere l'ultima partita sulla rispettiva panchina. In particolare per Fabio Grosso, tra i più corteggiati di questa estate. Tra le corteggiatrici c'è anche la Fiorentina che ha nel ds Fabio Paratici una freccia in più visto che i due hanno lavorato insieme nella Juventus. Intanto ecco le formazioni ufficiali:
PARMA (3-5-2): Corvi; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Ordóñez, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Mikolajewski, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Macchioni, Idzes, Garcia; Thorstvedt, Lipani, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati