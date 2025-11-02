Alle 15:00 anche Torino Pisa, le formazioni ufficiali: fuori Nzola, Adams-Simeone davanti

di Redazione FV

La 10ª giornata di Serie A Enilive prosegue con Torino-Pisa, in programma questo pomeriggio alle ore 15:00. Di seguito le formazioni ufficiali:

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Maripan, Ismaijli, Coco; Pedersen, Ilic, Casadei, Lazaro; Vlasic; Adams, Simeone. All. Baroni.

PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Hojholt, Leris; Vural, Moreo; Meister. All. Gilardino.