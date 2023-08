ALL. STOCCARDA, Su Endo al Liverpool: "Un suo sogno"

Wataru Endo al Liverpool: ormai ci siamo. Dopo i mancati arrivi di Caicedo e Lavia, i Reds sono andati con forza sul centrocampista dello Stoccarda e sono molto vicini alla chiusura. La conferma è arrivata direttamente dal club tedesco, attraverso le dichiarazioni del tecnico Sebastian Hoeness.

Di seguito le parole del mister biancorosso, riportate dal profilo Twitter dello Stoccarda: "Wataru Endo è stato autorizzato dal club per colloqui. È volato in Inghilterra per un controllo medico e oggi non era presente all'allenamento. All'età di 30 anni ha ora l'opportunità di unirsi al Liverpool in Premier League. È un suo sogno”.