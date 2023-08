ALL. RAPID, Debrecen tosto. Non penseremo alla Viola

Fonte: skysportaustria.at

Zoran Barisic, tecnico del Rapid Vienna, ha parlalto della sfida di stasera alle 21 contro il Debrecen valida per terzo turno di qualificazione alla Conference League: "Giocare in casa l'andata è già una buona partenza per noi. In geneale le piccole cose come la condizione del giorno o la fortuna saranno decisive. Il mio gruppo è davvero divertente, sono felicissimo, si sta aprendo un nuovo capitolo. Gli ungheresi sono avversari di alto livello con una buona squadra fatta di molti giocatori affermati. La Fiorentina? Non penseremo neanche per un istante ai viola, ci concentreremo solo sul presente, ossia il Debrecen".