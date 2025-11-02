All'Olimpico Grande Torino finisce 2-2 tra Torino e Pisa: succede tutto nel primo tempo

Ben quattro gol nel primo tempo: prima i due del Pisa con la prima doppietta in Serie A di Moreo, poi la rimonta in sei minuti per i granata, firmata dalla coppia d'attacco Simeone-Adams. Una ripresa più tranquilla, con i granata che provano a completare il ribaltone e i toscani che reggono malgrado la verve ritrovata dalla squadra di Baroni. All'Olimpico Grande Torino finisce 2-2 una partita divertente, che per poco non vale il primo successo in Serie A del Pisa, al quarto pareggio consecutivo. Prosegue la striscia positiva del Torino: dopo le due vittorie con Napoli e Genoa, arriva il pari.