ALL. DINAMO, Brekalo? Affare in stand by, tutto possibile

Fonte: sport.hrt.hr

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Sergej Jakirović, allenatore della Dinamo Zagabria, ha parlato in conferenza stampa della trattativa tra il suo club e la Fiorentina per Josip Brekalo: "Non ci sono novità in merito, dall'Italia ci stanno "bombardando" di voci, ogni giorno escono nuove notizie ma senza che ci sia niente di concreto. Valuteremo tutte le offerte, siamo attivi su ogni fronte ma non compreremo tanto per comprare".