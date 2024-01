ALL. CLUB AMERICA, Non sono preoccupato dal mercato

FirenzeViola.it

Nel post match di Club America-Queretaro, vinto dai padroni di casa per 2-0 e che ha visto il ritorno in campo di Brian Rodriguez, il tecnico dei padroni di casa Andre Jardim si è espresso così sul mercato: "Sono situazioni normali per una squadra con qualità e che è appena diventata campione. Succede a tutte le squadre quando trionfano e vincono un titolo, ma il club è molto organizzato, nel senso che se parte un giocatore ne arriverà un altro con qualità molto simili, non mi preoccupa molto”.