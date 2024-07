ALL.BOLTON, Viola tra i migliori in Europa, risultato dà fiducia

Intervistato ai canali ufficiali del club, il tecnico del Bolton Ian Evatt ha parlato dell'amichevole di ieri sera contro la Fiorentina pareggiata per 1-1: "La partita è stata combattuta, davvero molto combattuta. Considerando loro dove sono arrivati questa gara ci deve dare fiducia. Erano in finale di Conference la scorsa stagione, quindi erano tra le migliori squadre in Europa. Con una prestazione così guadagni fiducia"