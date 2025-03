Alessandro Renica: "Anche la Fiorentina può essere pericolosa in zona Europa"

Alessandro Renica, ex difensore tra le altre di Sampdoria, Napoli e Verona, si è così espresso a TMW Radio della corsa allo Scudetto: "La Juventus con i 3 punti in palio sì, è in corsa. Poi c'è da considerare che la Juve ha solo il campionato ora, come il Napoli, e si può utilizzare tutta la settimana per preparare i propri impegni. L'Atalanta ha perso dei punti che non mi aspettavo. Ma sarà un bel finale e credo che Motta possa incidere tanto in questo finale di stagione. Vedremo, perché anche la Fiorentina può essere pericolosa in zona Europa, così come la Lazio, che però ha le coppe".