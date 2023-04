AIA, Carlo Pacifici eletto come nuovo presidente

FirenzeViola.it

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Carlo Pacifici è il nuovo presidente dell'Associazione Italiana Arbitri. L'ex fischietto, in passato commissario della CAN D fino al 2017, è stato eletto - da unico candidato - al termine dell'assemblea svoltasi a Coverciano in questa mattinata. Pacifici succede a Trentalange, dimessosi nei mesi scorsi a seguito dello scandalo D'Onofrio che ha colpito la categoria arbitrale.