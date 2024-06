AGNELLI, Svolta nel caso plusvalenze. La questione arriva in Europa

FirenzeViola.it

Secondo quanto riportato dal portale Calcio e Finanza, emergono delle interessanti novità riguardo al caso plusvalenze che coinvolse l'ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli. Questo caso gli costò una squalifica di due anni da parte della Giustizia Sportiva italiana, insieme alla penalizzazione della Juventus in campionato e alla sua esclusione dalle coppe europee a favore della Fiorentina. Il TAR del Lazio, sempre secondo il portale, ha emesso una sentenza su Agnelli, trasferendo la questione al livello europeo e accogliendo la sua richiesta di ricorso.

«Con la presente ordinanza questo Tribunale, pur non essendo giudice di ultima istanza, rimette a codesta Corte di Giustizia plurimi quesiti relativi all’interpretazione della normativa e dei principi euro-unitari». E ancora: «Con la presente ordinanza questo Tribunale solleva questioni pregiudiziali di interpretazione ai sensi dell’art. 267 del Trattato U.E., in relazione alla compatibilità della disciplina nazionale di cui al decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, recante “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”, convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2003, n. 280, con il diritto eurounitario».