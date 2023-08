AG. ZANIOLO, In Serie A c’era solo il Milan con Maldini

FirenzeViola.it

Claudio Vigorelli, agente tra gli altri di Zaniolo, ha parlato a Radio Sportiva in merito ap suo assistito. Queste le sue parole a partire dalla scelta di Zaniolo di andare all'Aston Villa: "Quando è arrivata questa opportunità in Premier con Aston Villa e Monchi abbiamo lavorato con Galatasaray. È stata dura convincerli, ma è il sogno di tutti i giocatori quello di andare in Premier League. Questa era una grossa opportunità: ringrazio il Galatasaray e il suo presidente per aver realizzato il sogno di Nicolò per una trattativa che all'inizio è stata complicata ma che poi abbiamo portato a casa con il piacere di tutti".

C'è stata la possibilità di vedere Zaniolo in Italia?

"Credo che solo nel Milan di Maldini ci siano state alcune cose. Le cose stavano andando per il verso giusto ma poi è cambiato tutto in dirigenza e le cose non sono state riaperte. Nicolò sarebbe stato comunque felice di restare in Turchia, pensava alla Champions ed era contento. Poi è arrivato l'Aston Villa e abbiamo visto com'è andata".