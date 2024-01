AG. TERRACCIANO, Può fare più ruoli. Chi lo prende...

FirenzeViola.it

Nelle ultime ore il nome di Filippo Terracciano è stato accostato più volte alla Fiorentina e con ogni probabilità il terzino dell'Hellas Verona lascerà il Veneto durante questo calciomercato di riparazione. A parlare del futuro del classe 2003 è stato lo stesso procuratore, Andrea D'Amico, ai microfoni di Radio Serie A: "Con Filippo non prendi un solo calciatore, ma ne prendi tre o quattro visto che lui gioca basso a sinistra, basso a destra e contro la Juventus ha addirittura marcato Vlahovic. Spesso gioca pure a centrocampo e, in Nazionale, anche come esterno d'attacco".