AG. RUGANI, Viola deve riuscire a sviluppare entusiasmo

Davide Torchia, agente tra gli altri di Daniele Rugani, ha rilasciato un'intervista esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, iniziando a parlare della Fiorentina, che nel weekend sfiderà la Juventus: "È una squadra che deve sviluppare entusiasmo, cercare di tirarsi dietro tutto lo stadio e ciò che sta intorno. Ci ha abituato ad essere una squadra che non fa 18 risultati utili consecutivi, è stata costruita così, ha un allenatore così ed è inutile cercare altro. Non tendono a cercare di non perdere, giocheranno come sono stati fatti per giocare".

La Juventus invece come la vede?

"Deve cercare di continuare a tenere una striscia positiva, non fa mai partite della vita e prova a non scomporsi più di tanto. Se ha possibilità di vincere lo fa, altrimenti cerca di non perderla. Lì comunque c'è sempre qualcosa su cui ridire: se vince 1-0 il problema sono i gol fatti, se vince 3-2 quelli subiti... Non è facile".