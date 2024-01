AG. POLITANO, Rinnovo? Se ne parla dopo Supercoppa

FirenzeViola.it

"Smentisco che Politano abbia raggiunto l'accordo per il rinnovo con il Napoli. Stiamo colloquiando anche con l'Al Shabab, ogni decisione sul futuro di Matteo Politano è rinviata. Se ne parlerà dopo la Supercoppa in cui è impegnato il Napoli". Ai microfoni di TV Play, l'agente dell'esterno azzurro Mario Giuffredi ha raffreddato l'operazione riguardante il prolungamento di Matteo Politano con il Napoli. Potrebbe servire qualche giorno in più per la fumata bianca.