AG. PEREZ, Interesse concreto del Napoli. C'è anche ACF

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Federico Raspanti, agente del difensore dell'Udinese Nehuen Perez.

Nehuen Perez al Napoli? "Non ci sono ancora certezze, la verità è che c’è un interesse concreto, ma si attendono sviluppi. Nehuen è cresciuto notevolmente dopo l’esperienza all’Atletico e speriamo che migliori ancora. C’è stato un interessamento per il ragazzo anche da altri club italiani: il Milan e la Fiorentina, in particolare, ma al momento non c’è alcuna certezza, si attende di capire il futuro del ragazzo. C’è stato ovviamente l’interesse anche del Napoli, questo è reale e concreto, ma non posso sbilanciarmi sulla trattativa.

Diritto di recompra? "E’ vero, esiste la possibilità di recompra che può essere esercitata a fine stagione da parte dell’Atletico e che potrebbe addirittura salire a 15 milioni alla fine della prossima stagione. Si attendono gli sviluppi, ma posso dire che Nehuen è onorato e affascinato dall’idea di poter ripetere le imprese di Maradona a Napoli”.