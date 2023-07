AG. PEREYRA, Non è un segreto che piace all'Inter

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

"Per il rinnovo di De Vrij è tutto fatto, abbiamo sistemato tutti gli ultimissimi dettagli e credo che a breve verrà fatto l'annuncio". Così Federico Pastorello, agente del difensore nerazzurro, appena uscito dalla sede dell'Inter parlando del rinnovo ormai definito dell'olandese: "Se abbiamo parlato anche di Pereyra? Diciamo che è un giocatore che piace anche per la sua duttilità tecnica. Non è un segreto che è una delle opzioni per l'Inter. Poi dopo bisognerà vedere nei prossimi giorni".