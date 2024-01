AG. PARISI, Più minuti del previsto. Ranieri sottovalutato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Giuffredi, agente dei viola Parisi (sicuro titolare domani), Ranieri e Biraghi, ha parlato a Radio Serie A dei suoi assistiti:

Domani con Biraghi squalificato credo che sia il turno anche di Parisi. Ma io non penso che Fabiano stia trovando poco spazio. Quando l'abbiamo portato alla Fiorentina eravamo consapevoli di avere in quel ruolo un altro nostro assistito, ma abbiamo riflettuto sul fatto che la Fiorentina in media gioca 50-60 partite all'anno e che nel calcio di oggi non ci sono giocatori che possono giocarle tutte. Il progetto quindi era un Biraghi che fa 35 partite e un Parisi 25. Guardiamo il minutaggio di Parisi fino a questo momento siamo anche avanti rispetto ai nostri piani, anche se nelle ultime partite abbia giocato meno. Quando è stato utilizzato a destra è incappato in qualche errore perciò forse doveva resettare tutto mentalmente per poi ripartire al meglio".

Su Ranieri: "Luca sta facendo un percorso importante ormai da gennaio 2023 e meriterebbe anche l'attenzione della Nazionale. E' uno dei giocatori più sottovalutati del calcio italiano mentre per me è una delle sorprese più belle della serie A".