AG. MOTTA, No al Napoli anche se DeLa comprasse...

© foto di Federico De Luca

Sono tanti i club che corteggiano Thiago Motta che con il Bologna sta lottando per le zone nobili della classifica ma con il quale non ha rinnovato. Il suo agente, Dario Canovi, a Radio Kiss Kiss si è espresso senza mezzi termini sull'interessamento del Napoli: "Motta non conosce ancora il suo futuro - sono le parole riportate da Tuttonapoli - ma sicuramente non sarà a Napoli. L'allenatore del Bologna non verrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori, ha altri progetti per il suo futuro”.