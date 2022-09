AG. MERTENS, C'era offerta Juve ma ha detto no

Stijn Francis, agente di Dries Mertens, ha parlato nel podcast 'Mid mid', molto popolare in Belgio, spiegando come mai si è trasferito in Turchia: "Il trasferimento al Galatasaray è stato un processo lungo. È uno dei club più belli in cui andare se non arriva un altro top club del livello della Juventus. Ci siamo accorti troppo tardi che la storia del Napoli stava finendo. C'era una ingenua convinzione di poter restare, anche perché non abbiamo fatto mai pressione in senso contrario. A maggio-giugno era tutto da decidere, ma il rinnovo non si è concretizzato. Non chiedevamo molto.

Se si confronta con l'offerta della Juventus (circa 5 milioni a stagione, ndr), quello che abbiamo chiesto al Napoli è pochissimo. Non c'è stata negoziazione, si trattava di un prendere o lasciare. Con la Juve c'è stato un colloquio concreto e interessante, per noi e per Dries. Ma il cuore gli ha suggerito che non poteva farlo".