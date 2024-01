FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Intervistato da LaRoma24, l'agente di Jonathan Ikoné Andy Bara ha commentato il possibile scambio che coinvolgerebbe il proprio assistito e l'attaccante giallorosso Andrea Belotti: "Non so se è possibile in questo momento, ma vediamo, tutto è possibile nel calcio. Per essere onesto, non so nulla di questa ipotetica trattativa".