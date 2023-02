AG. GONZALEZ, Nico ha tutto per essere un campione

L'agente Alessandro Moggi ha parlato a margine dell'evento United for Ukraine di alcuni dei suoi assistiti:

La stagione di Nico Gonzalez?

"Tutti, così come lui stesso, si aspettano molto. Ha le capacità per poter dimostrare, per poter diventare un grande campione. La Fiorentina, l'estate scorsa, con lungimiranza ha fatto un grande acquisto. Ci aspettiamo, lui per primo, di poter evidenziare queste qualità tecniche che lui ha. Ora che ha superato la parte negativa legata agli infortuni le metterà in campo, le sue qualità".

Commisso ha scelto di tenerlo?

"La Fiorentina è una grande società, con un grande presidente e un grande management. Fanno investimenti e ci mettono impegno, tanto di cappello ad un presidente come lui. I fiorentini dovrebbero essere orgogliosi di avere un presidente così".