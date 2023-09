AG. GOMEZ, Stiamo trattando, ma non tornerà in Italia

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Uno svincolato di lusso ha richieste in Serie A. Si tratta di Alejandro Gomez, reduce da un'esperienza a Siviglia e accostato - tra le altre - a Inter e Monza dopo la rescissione del suo contratto con il club andaluso. Il Papu, però, non aggiungerà un'altra parentesi in Italia dopo quelle vissute con le maglie di Catania e Atalanta.

A rivelarlo è Giuseppe Riso, ai microfoni di Tag24: "Stiamo trattando per un suo imminente ritorno in campo, ma per avere notizie certe bisognerà aspettare una settimana. Non riguarda il campionato italiano, bensì delle piste estere. Messico? No. Devo prima risolvere delle cose e ci vorrà ancora del tempo, poi saprete tutto".