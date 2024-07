AG. BUONGIORNO, Ne abbiamo parlato con l'Inter

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/Gr Sports

All'uscita dalla sede dell'Inter dopo un incontro con il club nerazzurro, l'agente Beppe Riso ha rivelato: "Con l'Inter ho parlato di Franco Carboni, per il quale siamo allo scambio dei documenti per il passaggio al River Plate. Per Oristanio è ancora presto, dobbiamo fare ancora una scelta. Buongiorno al Napoli? Puoi dirci qualcosa? Pensavo Buongiorno all'Inter (ride, ndr). Ne abbiamo parlato anche con l'Inter, due battute, un po' di chiacchiere...".

Su Frattesi? Per l'Inter è incedibile?

"Sì, ma rimane, certo. Ma oggi abbiam parlato di altre cose. Forse mezza battuta su Buongiorno l'abbiam messa in piedi".