AG. BREKALO, ACF e Dinamo vicine all'accordo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Josip Brekalo sembra sempre più vicino ad un ritorno alla Dinamo Zagabria. La conferma arriva anche dal suo agente, Andy Bara, che ha commentato così a Sportske la trattativa: "Josip non vede l'ora di tornare alla Dinamo e l'affare e in fase avanzata. Il giocatore è disposto a rinunciare a una parte del suo ingaggio pur di tornare a vestire la maglia della Dinamo. Da lì passa anche la possibilità di mettersi in luce agli occhi del Ct Dalic e la possibilità di andare all'Europeo con la Croazia. Fiorentina e Dinamo Zagabria sono vicine a un accordo, sono ottimista". Parole che fanno capire come per l'affare possa chiudersi da un momento all'altro.