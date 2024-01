AG. BONAVENTURA, ACF non ha chiamato. Stengs...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Enzo Raiola, agente di Bonaventura, intervenuto a DAZN ha parlato anche del centrocampista della Fiorentina e del suo futuro, partendo però da Reggio Emilia: "A volte soffro quando vedo i miei assistiti uno contro l'altro, come per esempio in Sassuolo-Fiorentina. Ero felice per Consigli che ha parato il rigore, un po' meno per Jack che lo ha sbagliato ma sono cose che succedono. Il futuro? Il rinnovo non è un nostro problema.

La società a più riprese ha fatto intendere di voler continuare questo rapporto ma è una di quelle situazioni per le quali non ho risposte. Ancora non è arrivata nessuna chiamata dalla Fiorentina per il suo rinnovo ma Giacomo lo merita per numeri e qualità. Stengs? La Fiorentina non lo ha cercato, non mi risulta ci sia niente”