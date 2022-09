AG. BIRAGHI, La volontà è di rinnovare. Parisi...

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, IL CLASSE 2003 DAVID PASSERÀ AL PIACENZA Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il fantasista della Fiorentina Primavera Andrei David è in procinto di passare al Piacenza (verrà tesserato nella lista d’addestramento tecnico), che ha superato la concorrenza del Padova. Il classe 2003... Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il fantasista della Fiorentina Primavera Andrei David è in procinto di passare al Piacenza (verrà tesserato nella lista d’addestramento tecnico), che ha superato la concorrenza del Padova. Il classe 2003... NOTIZIE DI FV TOP FV, VOTA IL MIGLIOR VIOLA DI FIORENTINA-JUVENTUS 1-1 Ancora poche ore per votare il migliore in campo dei viola in Fiorentina-Juventus: uno dei big match della scorsa giornata di Serie A è terminato 1-1. Ha aperto le marcature Milik, mentre per i viola ha risposto Kouame su azione di contropiede, con la... Ancora poche ore per votare il migliore in campo dei viola in Fiorentina-Juventus: uno dei big match della scorsa giornata di Serie A è terminato 1-1. Ha aperto le marcature Milik, mentre per i viola ha risposto Kouame su azione di contropiede, con la... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 07 settembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi