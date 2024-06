AG. BIANCO, Torna a Firenze per restare: vediamo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l'agente di Alessandro Bianco, Beppe Galli, ha parlato del suo assistito. Oltre a tracciare un bilancio dell'operato del giovane calciatore, reduce dall'esperienza con la Reggiana in Serie B, conclusa con un ottimo undicesimo posto, il procuratore ha discusso del suo imminente futuro in maglia viola. Ecco le parole:

“Il ragazzo non ha fatto bene, ma benissimo. Ritorna a Firenze e secondo me avrebbe tutte le carte in regola anche per restarci, ma come abbiamo sempre fatto ragioneremo con la società condividendo insieme i prossimi passi. L’anno scorso la scelta è stata del giocatore, che fra le diverse richieste che aveva, ha preferito la Reggiana. Scelta azzeccata, ha fatto molto bene. Vedremo con Pradé il da farsi”.