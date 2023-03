AG. BIANCO, La società viola stima il ragazzo. A gennaio...

Giuseppe Galli, presidente dell'AssoAgenti (AIACS), è intervenuto a TMW Radio per parlare di diversi argomenti, in particolare del suo assistito, Alessandro Bianco.

A proposito di giovani parliamo di Alessandro Bianco della Fiorentina. Poteva partire, poi è rimasto, ci racconta qualche retroscena?

"Anche a giugno c'erano offerte. La Fiorentina e Italiano stimano il ragazzo, insieme a lui ci siamo confrontati e abbiamo condiviso di iniziare l'avventura con la prima squadra viola. Allenandosi con calciatori esperti, anche della Nazionale, un giovane può solo imparare e rubare i segreti del mestiere".

Lo avevano chiesto Reggina e Bari?

"La Reggina anche a giugno, il Bari a gennaio ma sapevamo che la Fiorentina non lo avrebbe spostato, anzi, Italiano un giorno gli ha detto 'dove vuoi andare'. E questo è importante. Voglio spezzare una lancia in suo favore: ha esordito col Monza e i giornali ne hanno parlato bene, poi contro il Sassuolo è andato peggio. I neroverdi però lo avevano marcato a uomo e questo vuol dire tanto, una squadra aveva paura di lui. Sono contentissimo del percorso che sta facendo".

C'era anche un'idea Verona nell'ambito Barak?

"Ci poteva essere, so che Sogliano a gennaio lo voleva ma la Fiorentina crede tanto nel ragazzo e non ci abbiamo neanche parlato, non avrebbe avuto senso. Sono contento che stia a Firenze e sono felice di aver portato un altro giocatore che ritengo un campione, anche se non è più con me: Riccardo Sottil. Spero stia bene e lo seguo con affetto".