AG. ARANGUIZ, Su di lui Atletico, Fiorentina e Dea

Fernando Felicevich, agente di Charles Aranguiz, centrocampista cileno del Bayer Leverkusen, ha parlato del futuro del suo assistito il cui contratto scadrà a giugno, a Fox Sports: “Ci aspettiamo offerte. Vuole restare in Europa, ma per ora non ci sono offerte che ci convincono. Ci hanno chiamato l’Atletico Madrid, dalla Spagna, e l’Atalanta e la Fiorentina dall’Italia. Ma non hanno fatto un’offerta. Se non ci convincerà nulla, tornare in Sud America sarà sempre una possibilità. Charles è molto vicino al Cile e non lo considererebbe un passo indietro“.