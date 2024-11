ADLI, Futuro? Difficile parlarne ora ma sento la fiducia

FirenzeViola.it

Yacine Adli, centrocampista della Fiorentina in prestito dal Milan, ha parlato a RMC Sport, a partire dal suo futuro: "È difficile parlare ora del futuro, siamo ancora all'inizio. L'obiettivo è disputare una grande stagione, far parlare il campo, avere questa costanza nelle prestazioni. Se arriverà una grande stagione a livello di squadra e personale, la Fiorentina non mancherà di esercitare l'opzione di acquisto. Se avrò una grande stagione e la Fiorentina non eserciterà l'opzione di acquisto, giocare bene mi aiuterà comunque".

La fiducia di club e allenatore - "Prima del Milan ho lasciato il Bordeaux che era in una situazione complicata - prosegue Adli -Quando sono arrivato a Milano sono stato scelto dai direttori, non è sempre lo stesso rispetto a quando ti vuole l'allenatore. Arrivo alla Fiorentina con un allenatore che mi vuole e il club era sulla stessa lunghezza d'onda. In termini di fiducia è diverso. Mi sento molto a mio agio in campo, riesco ad esprimermi al meglio delle mie possibilità"

Crescita in serie A - "L'Italia mi ha migliorato tatticamente, oggi posso giocare in tutte le posizioni in mezzo al campo. Sono un giocatore più completo: mi viene chiesto di essere l'organizzatore della squadra e di portare qualcosa in più alla squadra in fase difensiva" conclude il centrocampista viola.