ADL, Ecco perché non vuole più DAZN. Ieri lo sfogo

Nella serata di ieri, prima del fischio d'inizio di Napoli-Juventus, s'è consumata la rottura tra il presidente De Laurentiis e DAZN. "Con loro abbiamo chiuso, parleremo solo con Sky e la Rai", dirà poi il presidente dei partenopei nel post-partita, pochi istanti prima della conferenza stampa di Francesco Calzona. Ma perché?

Almeno un paio gli episodi che hanno mandato il presidente del Napoli su tutte le furie. Il primo riguarda il calendario. Dopo la sosta per dar spazio alle nazionali, il Napoli giocherà contro l'Atalanta il sabato pomeriggio: per De Laurentiis, è stato DAZN a imporre l'orario e la data della gara contro l’Atalanta: sabato 30 marzo alle 12.30. Il numero del Napoli, scrive oggi Tuttosport, avrebbe voluta spostarla a lunedì così da dare a Calzona - fino al 26 marzo impegnato con la nazionale slovacca - più tempo per preparare quel match. È una situazione che a De Laurentiis non va giù, ma alla quale non c’è soluzione perché il 3 aprile la Dea sarà impegnata nella semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, però, è stato il prepartita della gara di ieri. “Via, via, fuori dai coglioni. Eh? Il video non lo devono fare. Non lo devono fare! Cazzo!” Il riferimento è alle immagini delle squadre mentre scendono dall'autobus e quelle dentro gli spogliatoi che De Laurentiis non vuole vengano fatte: le improperie arrivano dopo che un interlocutore dice a De Laurentiis che quelle telecamere sono di DAZN e dopo quello sfogo arriva la decisione di non parlare alla tv che detiene i diritti di tutte le partite di Serie A. Una decisione comunicata alla stampa nel post-partita, ma di cui aveva già dato conto il telecronista Pierluigi Pardo durante la partita: "Non vedrete interviste dei tesserati del Napoli in questa diretta perché la società ha deciso di non intervenire ai microfoni di Dazn. Siamo molto dispiaciuti per tutti i nostri spettatori".