Adani su Kean: "Che crescita. Lo vedrei bene al Napoli al posto di Lukaku"

Intervenuto nella consueta diretta su "Viva El Futbol" con Cassano e Ventola, l'ex viola Daniele Adani ha parlato anche di Moise Kean lanciando una provocazione sul futuro dell'attaccante della Fiorentina: "Secondo me ha superato anche Retegui nelle gerarchie della Nazionale. I gol si contano, ma soprattutto si pesano. Vedevo una cosa interessante: la Fiorentina ha vinto contro l'Atalanta e a parte il Bologna e il Napoli, al Franchi hanno perso tutte le grandi. Rinnovo i complimenti a Raffaele Palladino e alla società per come sono intervenuti a gennaio ma la differenza la fa Kean. Lui sta conoscendo una parte calcistica di lui che non conosceva, quella del centravanti che prepara la giocata e che calcia in porta da fuori e da dentro.

Sette mesi fa non mi sarei aspettato un giocatore così completo. Per me Retegui non potrà mai fare quello che fa Kean, mentre il contrario sì. Se mantiene questo livello può ambire a squadre di un livello più alto rispetto alla Fiorentina. Io lo vedrei bene al Napoli al posto di Lukaku, per giocare per lo Scudetto”.