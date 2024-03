ADANI, Bonaventura non è stato pronto sul gol del Venezuela

FirenzeViola.it

Giacomo Bonaventura è sceso in campo da titolare ieri nella vittoria dell'Italia, negli Stati Uniti, per 2-1 contro il Venezuela. La prova del centrocampista della Fiorentina, unico viola nel gruppo di Spalletti, è stata poi così giudicata da Daniele Adani, ex viola oggi opinionista Rai, nel post partita proprio in onda sulla tv di stato: "A mio avviso nel rapporto Donnarumma-Bonaventura c'era margine per non sbagliare. Bonaventura è arrivato ben conscio dell'uomo alle spalle ma non è stato pronto per lo scarico.

Ha sbagliato la scelta e non ha visto Machis pronto, per questo motivo ha dosato piano quel passaggio. Noi spesso parliamo di errore tecnico e di concetto, ma questo è stato anche un errore di comunicazione perché nessuno gli chiama l'arrivo del calciatore del Venezuela".