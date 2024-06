AD GENOA, Gudmundsson-Fiorentina? Ecco come è andata

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Albert Gudmundsson-Fiorentina, una trattativa che si poteva fare ma che è sfumata a gennaio. Non una notizia, ma la conferma è arrivata anche oggi quando, a Telenord, ha parlato l'amministratore delegato del Genoa Andres Blazquez, che ha riportato ulteriori dettagli di quanto successo: "Il Genoa e Genova non è una prigione. Gudmundsson vive da tempo qui ed è felice, anche se è normale che alla sua età sia interessato anche da altre proposte. A gennaio è stato lui che ha rifiutato la Fiorentina, non per il club in sé ma perché gli ho detto che avevamo bisogno di lui per chiudere al meglio e arrivare nella parte sinistra della classifica.

Per poco non ci siamo riusciti. Adesso devo anche soddisfare i bisogni dei miei calciatori, se dovesse chiedere stavolta di andar via e ci fosse l'offerta giusta la prenderemo in considerazione. Abbiamo avuto interesse da Arabia, Italia e non solo, ma ancora nessuna offerta concreta".