AD BOLOGNA, Mercato? Investito per inseguire un sogno

© foto di Federico Gaetano

Giornata di conferenze in casa Bologna, con la presentazione ufficiale del neo attaccante Jens Odgaard. Al suo fianco, anche l'amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, che ha fatto il punto generale sul mercato appena concluso ma non solo: "Odgaard è uno degli arrivi del mercato di gennaio, mercato in cui abbiamo investito, insieme al Napoli siamo la squadra che ha speso di più. Alcuni giocatori acquisti per il presente e per il futuro, investimenti importanti per dare risorse per aiutare la squadra ad inseguire un sogno per noi e per i tifosi".